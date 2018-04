Pflegeleichte Minipflanzen fürs Zimmer

Zebrapflanze - Haworthia fasciata Quelle: imago/blickwinkel

Haworthien kommen aus Südafrika. Das Land gehört botanisch zu den artenreichsten Regionen der Welt, trotz – oder vielleicht gerade wegen – des extremen Klimas. Südafrika ist geologisch reich gegliedert und so existieren in recht geringen Abständen viele sehr unterschiedliche Ökosysteme. Das ist der Grund, warum manche Pflanzengruppen kleinräumig extrem viele Varianten entwickelt haben, die an die jeweils etwas anderen Bedingungen angepasst sind. Dazu gehören die Haworthia. Da viele Arten zahlreiche Unterarten gebildet haben, ist eine genaue Gesamtzahl nur schwer festzumachen, aber über 100 Arten sind es sicherlich, dazu ein Mehrfaches an Unterarten.