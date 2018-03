Rehrücken im Kräuter-Brotmantel mit Wintergemüse

Die Äpfel ausstechen, halbieren und mit einem Kaffeelöffel eine kleine Mulde aushöhlen. Äpfel bissfest blanchieren. Den heißen Rotkohl darin einfüllen und anhäufeln.



Gegarte Schwarzwurzeln auf circa vier bis fünf Zentimeter lange Stücke schneiden. Zusammen mit den Walnüssen in heißes Öl geben, durchschwenken und erhitzen.



Brokkoli in Röschen zerteilen und bissfest blanchieren. Anschließend gemeinsam mit den Mandelblättchen in heißes Öl geben, durchschwenken und erhitzen.



Gemüse auf Tellern anrichten. Rehrücken in Tranchen zerteilen und zum Gemüse legen. Sauce in der Sauciere dazu reichen.