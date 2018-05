Wahlhelfer werden

Die Stadt Köln, der zum jetzigen Zeitpunkt noch rund 1500 Wahlhelfer fehlen, geht einen anderen Weg: Hier bekommen Wahlhelfer statt Preisen ein erhöhtes „Erfrischungsgeld“ – so wird die Pauschale bezeichnet, die ihnen für Essen und Getränke gezahlt wird. Während der reguläre Satz für Wahlhelfer inclusive Schriftführer bei 25 Euro und beim Wahlvorsteher bei 35 Euro liegt, zahlt man in Köln 40 Euro. Auch andere Gemeinden zahlen einen Aufschlag. Der Schriftführer bekommt in Köln statt der sonst üblichen 25 Euro gar 60 Euro. „Für den Schriftführer gibt es in Köln einen verpflichtenden Workshop, der auch honoriert wird“, sagt Wolfgang Heintz, Wahlamtsleiter der Stadt Köln. Wer außerhalb des eigenen Wahlbezirks eingesetzt werde, bekomme darüber hinaus seine Fahrtkosten erstattet und gegebenenfalls sogar ein Tage- oder Übernachtungsgeld, führt er aus.