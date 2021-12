Viererlei vegetarische Canapés

Belag 1: Zuerst die Eier schälen. Dann die sauren Gurken halbieren und der Länge nach fein einschneiden. Dabei an einem Ende verbunden lassen, so entstehen kleine, dekorative Gurken-Fächer. Für diese Variante dann ein Viertel des Baguettes und Pumpernickels leicht mit Mayonnaise bestreichen. Gevierteltes Ei und die Gurkenfächer darauf geben. Mit Petersilie garnieren.



Belag 2: Die Walnüsse fein hacken. Dann die Butter mit einer Gabel cremig rühren und die Walnüsse sowie den Honig unterrühren. Diese Walnuss-Butter dann auf ein Viertel des verwendeten Brots streichen. Den Camembert in Scheiben schneiden und dekorativ darauf drapieren. Die Trauben halbieren und mit darauf geben.



Belag 3: Eine Art vegane Tapenade herstellen. Hierzu den größten Teil der Oliven zusammen mit den übrigen Zutaten in einen Mixer geben und zu einer geschmeidigen Masse pürieren. Die Konsistenz über die Zugabe von weiterem Olivenöl steuern. Auf ein Viertel des Brots geben und die übrigen Oliven in dünne Scheiben schneiden. Diese Scheiben dekorativ auf der Tapenade platzieren.



Belag 4: Die eingeweichten Cashewkerne abtropfen lassen und mit den übrigen Zutaten in eine Küchenmaschine zu einer cremigen Masse pürieren. Bei Bedarf etwas Wasser hinzufügen. Diese Masse auf die übrigen Brotscheiben streichen. Die Gurke in dünne Scheiben schneiden, die Kirschtomaten halbieren. Den Schnittlauch in feine Röllchen schneiden und alle drei Komponenten dekorativ auf die Cashew-Masse geben. Alle vier Sorten Canapés gemeinsam auf einer oder mehreren Platten anrichten.