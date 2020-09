In Brasilien gibt es überall kleine Bars, in denen Fruchtsäfte in vielfältigen Mischungen angeboten werden. Wenn die Fruchtsäfte mit Milch gemischt werden – manchmal auch noch mit einem Schuss Haferflocken – nennt man das Vitamina. Der Name spielt auf die "energetisierenden" Eigenschaften des Getränks an. Man kann Vitaminas mit ganz verschiedenen Früchten herstellen. Beliebt zum Beispiel sind Papaya-Varianten und eine Mischung aus Avocado, Milch und einem Schuss Limettensaft, je nach Geschmack mit mehr oder weniger Zucker - Cocktailexperte Nic Shanker hat die Rezepte dazu.