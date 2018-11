Volkskrankheit Fettleber

Wissenschaftler der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz sind an einem Forschungsprojekt beteiligt, in dem der Frage nachgegangen wird, welche genetischen Faktoren und Umweltfaktoren den Verlauf der nichtalkoholischen Fettlebererkrankung bis zur Leberzirrhose beeinflussen. Bedeutsam sind in diesem Zusammenhang unter anderem die Veranlagung zu Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Wissenschaftler erhoffen sich auch Aufschluss darüber, warum viele Patienten eine nichtalkoholische Fettlebererkrankung vergleichsweise gut bewältigen, während einzelne daran sterben.