Die Einklemmung entsteht, wenn eine Deformität am Hüftkopf oder der Gelenkpfanne vorliegt. Durch die Formstörung stößt der Hüftkopf bei Bewegungen immer wieder an der Hüftpfanne an, wobei die innenliegende Knorpellippe (das Labrum) ständig eingeklemmt wird. Häufig liegt eine Kombination aus beiden Ursachen vor: Der Hüftkopf hat knöcherne Anlagerungen am Rand, wodurch er nicht mehr die passende Form für die Pfanne hat und die Gelenkpfanne ist zu tief oder ungünstig verdreht. Je öfter und intensiver es zu einem solchen Anschlagen kommt, desto früher wird die Knorpellippe beschädigt.