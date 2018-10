Böse Pille?

Vene, in der sich eine Thrombose bildet. Quelle: imago / StockTrek

Rauchen und Übergewicht sind verbreitete Risikofaktoren für Thrombosen. Die zusätzliche Einnahme der Pille erhöht hier das Risiko enorm - allerdings mit Unterschieden. Die Pille ist ein Kombinationspräparat aus Gestagen und Östrogen. Aufgrund des Zeitpunktes der Markteinführung spricht man heute von „vier Generationen“ der Pille, die sich zum einem im Östrogenanteil, zum anderen aber auch in der Form des Gestagens unterscheiden. Das Risiko thrombotischer Ereignisse wird vom Gestagen bestimmt.



Die Häufigkeit für das Auftreten von Thrombosen bei Frauen, die eine Pille der zweiten Generation einnehmen und keine weiteren Risikofaktoren aufweisen, liegt bei etwa 20 Fällen auf 100.000 Frauenjahre (wenn also 100.000 Frauen ein Jahr lang eine Pille dieser Generation einnehmen, erleiden circa 20 von ihnen ein thrombotisches Ereignis). Für jene, die ein Präparat der dritten Generation einnehmen, bei bis zu 40 Fällen auf 100.000 Frauenjahre (wenn also 100.000 Frauen ein Jahr lang eine Pille dieser Generation einnehmen, erleiden circa 40 von ihnen eine Thrombose) - das heißt circa doppelt so hoch.



Die Wahrscheinlichkeit, nur aufgrund der Pilleneinnahme an einer Thrombose zu sterben, ist - statistisch gesehen - sehr gering.