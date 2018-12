Innere Leere? Starke Niedergeschlagenheit?

Betroffene leiden unter einem anhaltenden Gefühl innerer Leere und starker Niedergeschlagenheit. Zu der unerklärlichen Traurigkeit kommen extreme Stimmungsschwankungen. Dabei werden starke Emotionen wie Ärger, Wut oder Angst oft nicht als solche wahrgenommen, bleiben aber unterschwellig bestehen, stauen sich immer mehr an und führen letztlich zu einem Gefühl von innerem seelischem Druck. Menschen mit Borderline berichten, dass sie unter einer permanenten inneren Anspannung stehen. Vermeintlich nichtige Ereignisse reichen dann aus, um die Stimmungslage komplett zu ändern: Der angestaute innere Druck entlädt sich dann unkontrolliert in plötzlichen Wutanfällen oder aggressiven Handlungen, was vom (gesunden) Gegenüber in der Regel als völlig übertrieben und unangemessen empfunden wird. Auch Panikattacken sind möglich. Oft werden Betroffene von anderen als unberechenbar, egozentrisch, aggressiv und extrem launisch beschrieben.