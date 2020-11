Wenn das Herz nicht mehr schlägt

Konkret leiden die Betroffenen unter einer sogenannten „cardioinhibitorischen Synkope“. Durch den Abfall der Herzfrequenz verlieren sie ihr Bewusstsein. Der Grund dafür ist eine Überreaktion des Parasympathikus-Nervs am Herzen. Normalerweise sorgt der Nerv dafür, dass zum Beispiel nach dem Sport die Herzschläge verlangsamt werden, sobald der Körper in Ruhephase ist. Bei den Betroffenen wird der Nerv in bestimmten Situationen so stark gereizt, dass das Herz kaum noch oder gar nicht mehr schlägt.

Anders als bei der normalen Ablation setzt die Cardioneuroablation daher am Parasympathikus an, wo mithilfe von Radiofrequenzenergie einzelne Nervenfasern unter ständiger Kontrolle verödet werden.