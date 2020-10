Diagnose Epilepsie

Eine Epilepsie bedeutet in der Regel eine einschneidende Diagnose für Betroffene, die gravierenden Veränderungen des Lebens mit sich bringt. Oft können Betroffene in der Folge der Anfälle zum Beispiel nicht mehr Autofahren. Bei der Berufswahl sind (gerade für junge Menschen) technische Berufe (zum Beispiel verbunden mit Arbeiten an Maschinen) nicht mehr geeignet, weil in Verbindung mit der Gefahr von Anfällen auch Verletzungsgefahr besteht.