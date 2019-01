Dos and Don'ts bei Pickeln

Hat man mal einen kleinen Pickel, spricht nichts gegen Hausmittel. Honig beispielsweise wirkt entzündungshemmend und desinfizierend. Von austrocknenden Substanzen wie Backpulver oder Zahncreme wird abgeraten, weil sie die Entzündung gegebenenfalls verschlimmern können. Leidet man unter einer starken Pickelbildung oder Akne, sollte man zum Hautarzt gehen – am besten so früh wie möglich. So kann man der Narbenbildung vorbeugen.