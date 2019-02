Im Alter von drei bis fünf Monaten wird das Röhrchen zu klein. Dann folgt die zweite OP, bei der das Röhrchen, was die Lunge mit der Hauptschlagader verbindet, wieder rausgenommen wird. Die obere Hohlvene wird direkt an die Lungenschlagader angeschlossen, sodass das Blut aus der oberen Körperhälfte am Herzen vorbei direkt in die Lunge fließen kann. Die dritte Operation um das zweite bis vierte Lebensjahr herum - genannt Fontan-Operation - komplettiert den Eingriff. Da wird auch das Blut, das aus der unteren Körperhälfte kommt, am Herzen vorbei direkt in die Lungenschlagader geleitet. Anschließend werden die Patienten medikamentös behandelt. In der Regel müssen sie Entwässerungstabletten, Blutverdünner sowie Blut- und Lungendrucksenker nehmen.