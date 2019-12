Female Athlete Triad

Das Entscheidende ist, dass man im Laufe der Pubertät bis etwa zum 25. Lebensjahr das Maximum an Knochenmasse aufbaut. Von diesem Moment an geht es im Laufe des weiteren Lebens mit der Knochendichte bergab. Was man also bis zu dem Zeitpunkt nicht aufgebaut hat, kann man zu einem späteren Zeitpunkt nicht wiedererlangen. Wer nun mit 25 Jahren schon eine leichte oder mittelgradige Osteoporose hat, bekommt in späteren Jahren unter Umständen eine schwergradige Osteoporose. Wenn es im fortgeschritteneren Alter dann tatsächlich auch zu Frakturen gekommen ist, zum Beispiel im Bereich der Wirbelsäule oder im Bereich des Schenkelhalses, müssen Medikamente genommen werden, die dann über viele Jahre den Knochen wenigstens wieder soweit stabilisieren, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Fraktur geringer wird.