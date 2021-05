Wer sich gut die Hände waschen will, muss sich nicht verbrühen. Die Wassertemperatur beim Waschvorgang hat keinen Einfluss auf das Abtöten von Erregern wie Viren, Bakterien oder Pilzen und sollte angenehm ausgewählt werden. Vielmehr ist eine ausreichende Dosierung des Waschpräparats wichtig. Es gibt bisher keine wissenschaftlichen Studien, die belegen, dass so genannte antimikrobielle Waschsubstanzen besser wirken als herkömmliche Seifen. Zu häufig sollte man sich die Hände aber auch nicht waschen, da der Säureschutzmantel der Haut zerstört werden kann. Empfohlen wird insgesamt nicht mehr als sechsmal am Tag.