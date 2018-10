Darmversagen bei Kindern

Die meisten Kinder sind zunächst auf eine künstliche („parenterale“) Ernährung angewiesen. Sie erfolgt in der Regel über Infusionen in einen Venenkatheter, die Infusionen können in einem Rucksack versteckt getragen werden. Die Eltern oder andere Angehörige lernen den Umgang damit, um die Versorgung zuhause umsetzen zu können. Zwar gibt es einige allgemeine Empfehlungen für diese Ernährung, dennoch muss sie immer an das individuelle Krankheitsbild angepasst werden. Viele Betroffene brauchen auch einen künstlichen Darmausgang, weil sie durch den zu kurzen Darm den Stuhlgang nicht auf normalem Wege ausscheiden können.