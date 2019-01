Lärm macht Kinder krank

Lärm wirkt sich nicht nur auf das Hören aus. Umweltlärm, zum Beispiel durch Autoverkehr, Flugzeuge, Bauarbeiten, wirkt sich weniger auf die Ohren aus, er kann vielmehr den gesamten Organismus belasten. Besonders in Großstädten herrscht eine dauerhafte Geräuschkulisse, der man sich nur schwer entziehen kann. Solche störenden Geräusche, denen man sich kaum entziehen kann. Dasselbe gilt für Schule und Kindergarten: in Räumen, in denen viele Kinder zusammenkommen, steigt der Lärmpegel automatisch. Gerade diese Gebäude wurden früher ohne Rücksicht auf akustische Erfordernisse erbaut. Wenige Schulen liegen in verkehrsberuhigten Vierteln; der Straßenlärm kann zu einer ständigen, schädlichen Geräuschkulisse werden, ebenso der Hall in Treppenaufgängen und Pausenhöfen. Häufig ist schon in einer leeren Klasse der für geistige Arbeiten zulässige Grenzwert überschritten.