Ein Leben mit der Dialyse

Die Hämodialyse wird meist stationär in einem Nierenzentrum oder einer speziellen Ambulanz durchgeführt. Das geschieht in den meisten Fällen drei- bis viermal in der Woche. Das Verfahren der Blutreinigung dauert dabei jeweils etwas mehr als vier Stunden.



Dabei werden die Betroffenen an eine Maschine zur Entgiftung des Blutes und zur Entwässerung angeschlossen. Da circa 350 Milliliter Blut in der Minute gereinigt werden, benötigen die Betroffenen ein größeres Blutgefäß im Arm als es die natürlichen Gegebenheiten bereitstellen. Es wird in der Regel durch den operativen Zusammenschluss einer Arterie mit einer Vene im Arm erzeugt. Dieser sogenannte Shunt muss in regelmäßigen Abständen per Ultraschall auf seine Durchlässigkeit hin überprüft werden.



Bei der Hämodialyse läuft das Blut des Patienten durch einen Filter gegen eine saubere Lösung. Basierend auf den Gesetzen der Osmose werden giftige Schadstoffe dabei vom Blut in die Lösung gezogen. Im gesamten Verlauf einer solchen Hämodialyse werden in der Regel knapp achtzig bis hundert Liter Blut gereinigt. Außerdem wird der Körper des Betroffenen entwässert und verliert etwa bis zu zwei Liter Wasser. Betroffene müssen dabei liegen, können ausruhen, etwas essen oder zum Beispiel auch fernsehen. Parallel wird Heparin gegeben um eine Verklumpung des zu reinigenden Blutes zu verhindern.



Nach etwas mehr als vier Stunden wird das Blut der Betroffenen mithilfe einer Kochsalzlösung in den Körper zurückgeführt. Diese müssen noch einige Minuten liegen und ihren Arm "abdrücken", bis sie am Arm komplett verbunden sind. Eine Hämodialyse kann auch zu Hause durchgeführt werden. Hygiene ist bei der Dialyse grundsätzlich sehr wichtig, um Infektionen zu vermeiden.