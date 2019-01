Bis heute gibt es keine endgültige Antwort auf die Frage, warum sich ein Lupus entwickelt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Lupus von verschiedenen äußeren Einflüssen ausgelöst werden kann, die auf ein empfängliches Immunsystem des Körpers treffen. Aus noch unbekannten Gründen greifen Immunzellen körpereigenes Gewebe an. Es entstehen sogenannte Immunkomplexe, die sich über den Blutkreislauf im ganzen Körper verteilen und in nahezu allen Organen abgelagert werden können. Die Folge sind Entzündungen in diesen Organen und möglicherweise eine Funktionseinschränkung.