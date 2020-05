Parkinson in der Partnerschaft

In der Regel erhalten Parkinson-Erkrankte Medikamente, die vor allem darauf abzielen, den Mangel am Botenstoff Dopamin auszugleichen. Ebenfalls wichtig sind aktivierende Therapien, insbesondere regelmäßige Bewegung sowie Physio- oder Ergotherapie, um die motorischen Fähigkeiten zu erhalten. Ein weiterer Therapieansatz ist die Tiefe Hirnstimulation (THS). An einer Impfung bzw. Immunisierung gegen Parkinson wird noch geforscht, es wäre ein Durchbruch bei der Behandlung der Erkrankung.