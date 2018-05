Riss im Herz

Die Beschwerden sind generell die gleichen wie bei anderen Infarkten. Die klassischen Symptome sind ein sehr starker Schmerz in der Brust, oft mit Ausstrahlung in den Unterkiefer und in den linken Arm. Gerade bei Frauen gibt es aber häufig auch völlig untypische Verläufe. So klagen einige Frauen auch über Schmerzen in beiden Armen, Übelkeit und Erbrechen. Aber: Nicht alle Beschwerden, die mit Übelkeit einhergehen sind auf Herzprobleme zurückzuführen. Wenn allerdings mehrere Beschwerden zusammenkommen, wie z.B. Schmerzen in den Armen sowie Übelkeit und Erbrechen, Schwitzen und erhebliches Schwächegefühl, dann sollte man den Notarzt rufen.