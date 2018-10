Schlafen nach Chronotyp

Ob Lerche oder Eule – der Chronotyp eines Menschen ist genetisch festgelegt. Aber nicht nur. Das Sonnenlicht spielt ebenfalls eine große Rolle, weil der innere, circadiane Rhythmus über diesen Zeitgeber mit dem 24-Stunden-Rhythmus der Umwelt synchronisiert wird. Wenn wir den ganzen Tag aber in geschlossenen Räumen verbringen, dann bleibt die innere Uhr synchronisiert. Sie stellt sich dann nur etwas später oder früher. Wir bleiben lange wach oder wir wachen sehr früh auf. Doch Zahlen belegen: so viele extreme Eulen und Lerchen gibt es nicht. Die meisten sind alle ziemlich nahe beieinander was den Chronotyp betrifft.