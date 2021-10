Schlaganfall bei Kindern

Nicht nur Erwachsene, auch Kinder und Säuglinge können einen Schlaganfall erleiden. Nach Expertenschätzungen sind in Deutschland davon jährlich etwa 400 Patienten betroffen. Während bei Erwachsenen vorwiegend in einem ungesunden Lebenswandel wie Rauchen, mangelnde Bewegung, Übergewicht, Bluthochdruck und Arteriosklerose für einen Schlaganfall verantwortlich sind, sind die Ursachen bei Kindern viel komplexer und treten in den meisten Fällen in Folge einer angeborenen oder erworbenen Grunderkrankung auf.