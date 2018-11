Weihnachtssterne - Klassiker für den Advent

Die ursprünglich in feuchten, subtropischen Gegenden wachsende Pflanze kann in der freien Natur drei bis vier Meter hoch werden. Der „blühende Stern“ war in Deutschland lange Zeit nur in botanischen Gärten bekannt. Erst seit 1950 produzierten Gärtner Weihnachtssterne, anfänglich als Schnittblume, später setzte sich zunehmend die Topfkultur durch.