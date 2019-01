So beschweren Sie sich richtig

Zwar solle man sich am besten beschweren, wenn die Angelegenheit noch frisch ist, sagt die Expertin für Konfliktmanagement. „Allerdings macht es immer Sinn zu prüfen, ob der Zeitpunkt passend ist.“ Wer eine Beschwerde hat, sei oftmals verletzt, wütend oder sauer. In solch einer Situation sei es ratsam, sich zunächst einmal zu beruhigen und sich klar darüber zu werden, worüber man sich eigentlich beschweren will. Es sei daher besser, die Situation etwas abkühlen zu lassen, als wutentbrannt loszuschimpfen – und sich dann trotzdem so zeitnah wie möglich auf sachlicher Ebene zu beschweren.