Was man über Schmerzmittel wissen sollte

Nach Schätzungen sterben in Deutschland jährlich etwa 2000 Menschen an den Nebenwirkungen von Schmerzmitteln – wahrscheinlich ist die Zahl noch höher, denn bei Todesfällen durch Herzinfarkt oder Schlaganfall denken viele nicht an Schmerzmittel als mögliche Ursache. Lebensbedrohlich sind die bekannten Wirkstoffe zwar nur sehr selten, Nebenwirkungen haben sie aber trotzdem. Vor allem, wenn man die tägliche Höchstdosis überschreitet oder die Tabletten über einen längeren Zeitraum einnimmt, können sie auch gefährlich sein.