Die Behandlung einer Toxoplasmose umfasst die Gabe spezieller Antibiotika, wobei die Dauer der Behandlung von der Schwere der Erkrankung abhängig ist (in der Regel etwa drei Wochen). Erwachsene mit einem intakten Immunsystem müssen in aller Regel nicht behandelt werden, es sei denn, dass es bei ihnen zu einer Augenbeteiligung gekommen ist. Auch Patienten mit einer geschwächten Immunabwehr sollten sich bei einer nachgewiesenen Toxoplasmose-Infektion unbedingt behandeln lassen, da ihr Immunsystem nicht im Stande ist, die Toxoplasmose-Erreger in Schach zu halten.