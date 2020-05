Tipps und Tricks rund um den Heidegarten

Alle Gehölze für saure Böden, wie Rhododendren, Lavendelheide, Kamelien, Ginster, Säulenwacholder, Birken, Kiefern oder Kulturheidelbeeren sind geeignet, aber auch Stauden und Gräser. Tipp: Die Sorten so wählen, dass sie von Februar bis in den Spätherbst hinein blühen und sehr unterschiedliche Wuchsformen aufweisen.



Rhododendren beispielsweise blühen im zeitigen Frühjahr. Es gibt neben reinen Schattensorten, die sich nicht für Heidegärten eignen, auch Sonnensorten, die einen Heidegarten im Mai in ein Blütenmeer verwandeln können. Rhododendron ist immergrün. Lavendelheide punktet neben der Verträglichkeit von Heideböden noch mit einem tollen Frühjahrsaustrieb in leuchtendem Rot und einer schönen Frühjahrsblüte. Kulturheidelbeeren und Preiselbeeren hingegen werten einen Heidegarten mit Essbarem auf. Sie sind beide sehr pflegeleicht und wüchsig. Heidelbeeren gibt es in vielen Sorten, damit kann die Erntezeit deutlich verlängern. Tipp: Die Vielfalt der Gräser erlaubt eine vielfältige Gestaltung. Die meisten Gräser sind ähnlich pflegeleicht wie die Heidekräuter und machen dem Gartenbesitzer wenig Arbeit.