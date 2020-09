Spaghetti Carbonara

Verbraucher | Volle Kanne - Rezept zum Downloaden

Die Spaghetti in moderatem Wasser al dente kochen. Den Käse fein reiben und zur Seite stellen. Danach den Speck in Streifen schneiden, ohne extra Fett in einer Pfanne braten und auslassen. In einer großen Schale Eigelb, Käse, Salz und Pfeffer verrühren. Circa 100 Milliliter Nudelwasser vor dem Abgießen der Nudeln abschöpfen und aufbewahren. Anschließend die Spaghetti abgießen und in eine Schale geben. Direkt den ausgelassenen Speck hinzugeben und gut verrühren.



Danach die Eimasse unterheben und sorgfältig vermischen, bis die Spaghetti mit einer cremigen Eimasse überzogen sind. Anrichten, mit frischem Pfeffer finalisieren und sofort servieren.