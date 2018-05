Volle Kanne - Service täglich vom 31. Mai 2018

Protest, freie Liebe, Emanzipation – das Jahr 1968 steht wie kein anderes für gesellschaftlichen Umbruch.



Zum 50. Jubiläum blickt die Sendung "Volle Kanne – Service täglich" mit einem Schwerpunkt auf die Themen und Personen, die diese Zeit prägten, und auf die Spuren, die die Bewegung bis heute hinterlassen hat.



Der Politikwissenschaftler Dr. Wolfgang Kraushaar, kenntnisreicher Chronist der Bewegung, ordnet im Studiogespräch die Ereignisse und Entwicklungen ein. Gleichzeitig berichtet Kraushaar, der 1968 sein Abitur machte, auch über seine persönlichen Erlebnisse in der Frankfurter Studentenbewegung.



Mit Gisela Getty ist eine Ikone der 68er zu Gast bei Moderator Ingo Nommsen. Getty schloss sich der Kommune 1 in Berlin an, später heiratete sie den amerikanischen Milliardärs-Enkel John Paul Getty III.



Sänger und Songwriter Wolf Maahn gehört zur "Nachwuchsgeneration" der 68er. Im zarten Alter von 13 Jahren nahm er den Geist jener Zeit auf, um sich später für Frieden und gegen Atomkraft zu engagieren. Sein Fokus liegt aber auf der Musik: Von den Beatles inspiriert wird er zu einer der größten deutschen Live-Legenden.



In der Musik standen sich seinerzeit heile Welt und Protest gegenüber: Während Heintje mit "Mama" Platz 1 der Jahrescharts eroberte, schwappte der Einfluss der US-Musikszene über den großen Teich, bevor sich eine eigenständige deutsche Rockmusik entwickelte: der "Krautrock".



Die Aktivisten der 68er sind inzwischen in die Jahre gekommen. Was wurde aus den Hippies und ihren Kindern? "Volle Kanne" begibt sich auf Spurensuche und klärt außerdem, welches Frauenbild die 68er geprägt haben und wie befreite Sexualität und Aufklärung nachfolgende Generationen beeinflusste.