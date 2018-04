Volle Kanne - Service täglich vom 8. Mai 2017

Betriebsrente

Mehr Geld und Sicherheit im Alter



Schwarzer Hautkrebs

Eine oft unterschätzte Gefahr



Tastaturreinigung

Tipps zum Frühjahrsputz am PC



Gast: Dorkas Kiefer

Schauspielerin



Als Schauspielerin bekannt wurde Dorkas Kiefer mit der TV-Soap "Unter uns" und der Serie "Klinikum Berlin Mitte". Auch musikalisch war sie erfolgreich: 1988 nahm Ralph Siegel sie unter Vertrag, mit der Gruppe Mekado belegte sie 1994 den dritten Platz beim Eurovision Song Contest. Die zierliche Blondine war nicht nur in zahlreichen Fernsehproduktionen zu sehen, regelmäßig steht sie auch auf der Theaterbühne - ab Mitte Mai wieder in der "Komödie" in Düsseldorf in dem Stück "Trennung für Feiglinge".