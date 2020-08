Spinale Muskelatrophie

In den Medien sehr präsent ist aktuell eine neue Gentherapie mit einem sehr teuren Präparat, das in den USA (aber nicht in Deutschland) bereits zugelassen ist. Diese Therapie ist aktuell nur mit einer (einmal verabreichten) Spritze im Alter bis zu zwei Jahren Erfolg versprechend, wobei das beschädigte oder fehlende Auslöser-Gen für die Erkrankung ersetzt wird. Einige Experten mahnen in der gegenwärtigen Debatte an, dass eine Überprüfung möglicher Nebenwirkungen im Zuge der noch ausstehenden Zulassung in Europa sehr wichtig sei. Langzeiterfahrungen der medikamentösen Therapie bei spinaler Muskelatrophie fehlen noch.