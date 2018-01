Stiller Reflux

Bei der pH-Metrie wird der pH-Wert in der Atemluft gemessen. Dabei schiebt der Arzt eine Sonde durch die Nase in den Rachen. Es gibt auch Sonden, die an zwei Punkten den Säuregehalt messen: am Kehlkopf und in der Speiseröhre. Wenn die pH-Werte häufig und für längere Zeit unter einen Wert von vier absinken, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Reflux vorliegt. Um sicher zu gehen, muss diese Untersuchung mehrmals gemacht werden, da Reflux nicht immer die gleiche Menge an Säure mit sich bringt.