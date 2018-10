Stottern online therapieren

Die Online-Therapie besteht aus einer Kombination von Einzel- und Gruppensitzungen, die in einem virtuellen Therapieraum erfolgen. Der online durchgeführte Unterricht startet mit einer Intensivphase, die über zehn Tage geht. Während dieser Zeit gibt es an sechs ausgewählten Tagen mehrere Stunden Einzeltherapie, in denen der motorische Prozess des Sprechens sowie die deutliche Aussprache der Laute und die Atmung erklärt, erlernt und trainiert werden. Nach der Intensivphase findet das Sprechtraining in kleinen Gruppen mit dem Therapeuten und maximal vier anderen Betroffenen statt. In der Gruppentherapie ist ein wichtiger Erfahrungsaustausch mit anderen stotternden Menschen möglich.