Tabuthema weibliche Sterilisation

Die häufigste Methode ist die Bauchspiegelung - genannt Laparoskopie. Dabei werden ein oder mehrere kleine Schnitte in die Bauchdecke gemacht (meist am Nabel und an der Leiste), durch die ein Führungsrohr gesetzt wird. Anschließend wird Kohlensäuregas in den Bauchraum geleitet, damit sich die Bauchdecke hebt und der*die Ärzt*in freie Sicht hat. Danach werden eine Kamera mit Licht und die nötigen Instrumente eingeführt. Ein Bauchschnitt wird nur durchgeführt, wenn eine Bauchspiegelung beispielsweise wegen Verwachsungen nicht infrage kommt.