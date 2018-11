Wege aus der Essstörung

Die Therapie der Essstörung zielt darauf ab, die Krankheit so schnell wie möglich zu beenden, um so gesundheitliche Schäden oder sogar den Tod zu verhindern. Dazu gehört zunächst einmal, bei den Betroffenen ein Bewusstsein für die krankhafte Essstörung zu schaffen. Denn da die Essgestörten sich anders wahrnehmen, fehlt diese Einsicht bei vielen von ihnen. Dies kann in intensiven Gesprächen mit Fachtherapeuten für Essstörungen oder Psychologen geschehen. Entscheidend ist, dass Betroffene wieder ein normales Gefühl für ihren eigenen Körper entwickeln. Hierzu können Übungen, wie die Muskelentspannung nach Jacobsen oder auch Yoga und Pilates Erfolg versprechend eingesetzt werden. Sinnvoll sind auch Übungen zur Abgrenzung. Hierbei lernen Betroffene ihr eigenes Ich und damit das Selbstvertrauen zu stärken, was bei Essgestörten oft nicht mehr stark genug ist, um die Essstörung abzuwehren. Äußerst hilfreich ist zudem das Führen von Essenstagebüchern, die aus einem umfassenden Fragenkatalog bestehen und mit denen äußerst genau festgehalten werden kann, in welchen Situationen und unter welchen Umständen Essstörungen auftreten.