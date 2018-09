Zähneputzen "to go"

In unserem Check von rollenden Zahnbürsten, Zahnpflegetüchern, Reinigungsschaum und Kautabletten konnte kein Produkt überzeugen und herkömmliches Zähneputzen ersetzen. Daher ist die richtige Zahnpflege nach wie vor wichtig. Mit dem Zähneputzen sollen die Zahnbeläge - auch Plaque genannt - auf den Zähnen und am Zahnfleischrand entfernt werden. Das ist wichtig, weil sie der Nährboden für Bakterien sind, die Karies, Zahnfleischentzündungen und Parodontose erzeugen. Viele gute Gründe also die Zähne morgens und abends, idealerweise nach allen Mahlzeiten, gründlich zu putzen.