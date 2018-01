Bei der Magenpförtnerenge, medizinisch „hypertrophe Pylorus-stenose“, handelt es sich um eine Fehlbildung am Magenausgang. Hier ist der Übergang vom Magen in den Darm verengt. Betroffen sind zwei bis drei von 1000 Neugeborenen. Jungen haben die Beschwerden häufiger als Mädchen. Die Ursache für die Fehlbildung ist nicht bekannt. Es handelt sich um Muskelzellen, die sich zu stark ausbilden, so dass der Schließmuskel am Magenausgang verdickt. Dadurch kann die Nahrung nicht gut beziehungsweise gar nicht weitergeleitet werden. Der Magen schafft es nicht, die Nahrung durch den zu engen Kanal zu schicken, diese staut sich im Magen, so dass das Kind die Milch erbricht.