Die Operation eines Bauchaortenaneurysmas kann entweder minimalinvasiv oder als offene Operation mit großem Bauchschnitt durchgeführt werden. Aktuell tendieren Gefäßchirurgen in den meisten Fällen zu einem minimalinvasiven Eingriff. Denn dieser birgt ein deutlich geringeres Infektionsrisiko. Bei dem Verfahren wird unter Röntgenkontrolle eine sogenannte Stent-Prothese von den Leisten bis zum Aneurysma vorgeschoben. Dann wird die Stent-Prothese wie ein Fächer auseinander gefaltet. Ein Netz bildet sich und legt sich so an die Gefäßwand der Aorta, dass es den Druck auf diese erheblich vermindert.



Doch auch dieses minimalinvasive Verfahren birgt Nachteile. Denn in circa 15 Prozent aller Fälle muss die Stent-Prothese in einem weiteren Eingriff nochmals korrigiert werden. Außerdem gibt es aktuell noch keine Langzeiterfahrungen zur Haltbarkeit der Prothesen, die derzeit auf 15 bis 20 Jahre geschätzt wird. Egal ob schon operiert wurde oder nicht: In jedem Fall muss ein diagnostiziertes Aneurysma in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Allerdings können auch regelmäßige Kontrollen nicht verhindern, dass es zu einem Platzen oder erneutem Platzen eines Aneurysmas kommt.