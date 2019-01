Herzrisiko Stress und Depression

Betroffene gönnen sich in einem Spannungsfeld aus hohem Erwartungsdruck (der eigene und der anderer) und zunehmender Arbeitsverdichtung nahezu keine Ruhepausen. Ständig unter Druck, ohne mal abzuschalten oder gar Urlaub zu machen, schlägt das Pendel oft in die Richtung, doch noch berufliche Dinge zu erledigen. Aspekte wie Sport, Erholung und private Interessen kommen dabei oft zu kurz. Dass sich das auf die Gesundheit auswirken kann, wollen viele nicht wahrhaben.



Psychotherapeuten und Ärzte warnen vor einer Burnout-Spirale, die sich in zwölf Schritten bis hin zu einer manifesten Depression weiterentwickeln kann. Erste Warnzeichen sind oft Probleme beim Ein- oder Durchschlafen, Müdigkeit und Abgeschlagenheit. In der weiteren Entwicklung sprechen Betroffene vom Zwang, das Leben unter Kontrolle zu bringen, von Zukunftsängsten und von einem mangelhaften Selbstwertgefühl. Auch starke Stimmungsschwankungen sind typisch. Hinzu kommen Lustlosigkeit, Appetitlosigkeit, Konzentrationsprobleme, Überforderung und sogar Hoffnungslosigkeit. Nicht selten erfolgt in diesem Zusammenhang auch ein sozialer Rückzug bis hin in die Isolation. Ein Herzinfarkt ist ein mögliches Warnzeichen innerhalb einer solchen Entwicklung. Auch eine starke seelische Belastung kann einen Herzinfarkt begünstigen.