Schulkinder im Straßenverkehr

Schulen liegen oft in verkehrsberuhigten Zonen, aus denen der Verkehr eigentlich herausgehalten werden soll. Vor dem Unterrichtsbeginn sowie unmittelbar danach ist das Umfeld der Schulen drastisch von Autos überfüllt, die je nach Größe beim Wenden jede Menge Platz brauchen. Dann sind es auch noch raumgreifende Geländefahrzeuge, selten Kleinwagen. In Stuttgart fuhr eine Helikopter-Mutter vor kurzem sogar einen Schulweghelfer an.