Verletzungsrisiko: Skidaumen

Ein Skidaumen sollte unbedingt ärztlich behandelt werden, da ansonsten eine chronische Instabilität im Daumengrundgelenk und somit ein bleibender Kraftverlust drohen. Darüber hinaus kann es im weiteren Verlauf zu massiven Bewegungseinschränkungen am Daumengrundgelenk sowie zur Entwicklung einer Arthrose (Gelenkverschleiß) kommen. Während bei einem Riss des inneren Seitenbandes am Daumengrundgelenk unbedingt operiert werden sollte, kann bei einer Überdehnung oder Teilriss eine konservative Therapie durchgeführt werden. Hierbei wird das Band in einer speziellen Schiene oder in einen Kunststoffstützverband sechs Wochen lang ruhig gestellt. Bei der operativen Behandlung werden das Band und die eventuell gerissenen Kapselanteile wieder zusammen genäht. Diese Bandrekonstruktion sollte innerhalb von 14 Tagen durchgeführt werden, da hier die Ausheilungschancen am günstigsten sind.