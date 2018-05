Trotz Depression im Job

Menschen mit einer Depression werden häufig über einen längeren Zeitraum krankgeschrieben, weil sie sich dem Arbeitsalltag nicht gewachsen fühlen. Will ein Betroffener an die alte Arbeitsstelle zurückkehren, kann zum Beispiel die stufenweise Wiedereingliederung (auch ‚Hamburger Modell’ genannt) in Frage kommen. Diese Maßnahme, die sogar gesetzlich vorgesehen ist (§ 74 Sozialgesetzbuch SGB V, § 28 SGB IX), wird in der Regel im Anschluss an eine Rehabilitation oder einen längeren Krankenhausaufenthalt empfohlen.