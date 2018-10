Volle Kanne vom 1. November 2018

Bevor auch für das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop "Schicht im Schacht" ist, beschäftigt sich die Sendung "Volle Kanne" vor Ort am Schacht 10 mit der Bedeutung des Steinkohleausstiegs.



Vor allem die Menschen stehen hier im Mittelpunkt: Was wird aus den Arbeitern? Wie wird sich die Region verändern? Wie werden die Arbeitswelten von morgen aussehen? Moderatorin Nadine Krüger erfährt 1200 Meter unter Tage, wie hart die Arbeit der Bergleute ist.



Sie erlebt die große Solidarität der Kumpels hautnah und erfährt, dass der Begriff "Kumpel" weit mehr ist als eine Phrase.



Ingo Nommsen begrüßt spannende Gäste: Bergleute und den Bergwerksdirektor Jürgen Kroker. Als prominentes Gesicht aus dem Ruhrgebiet ist außerdem Comedian Atze Schröder dabei.



Aktuelle Musik aus dem Pott bringt Moguai mit: Der erfolgreiche DJ hat das traditionelle Steigerlied neu produziert und mit elektronischen Klängen zeitgemäß angepasst. Der Schalke-Fan berichtet über die lebendige Kulturszene an Rhein und Ruhr.



Der Direktor des Ruhr Museums, Prof. Heinrich Theodor Grütter, ist für die fachliche Einordnung zuständig. Er zieht Bilanz: Was hat das Zeitalter der Steinkohle verändert, was ist das Erbe aus dieser Zeit?