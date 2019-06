Ertrinken bei Kindern

Es handelt sich dabei um ein zeitlich verzögertes Ersticken als Folge von Flüssigkeit, die in die Lunge gelangt ist. Diese Flüssigkeit führt zu Entzündungsreaktionen und Ödemen in der Lunge, welche die Atmung stark beeinträchtigen und den Sauerstoffaustausch stören können. So kann es auch noch Tage später zu einem Lungenversagen kommen.