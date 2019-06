Volle Kanne von Gran Canaria vom 20. Juni 2019

Das Servicemagazin meldet sich am 20. und 21. Juni 2019 von der Ferieninsel Gran Canaria. Moderator Ingo Nommsen und seine Gäste haben gute Tipps, wie der Urlaub noch schöner werden kann.



Zu Gast an Fronleichnam: die Sängerin Namika ("Lieblingsmensch") und ihr Musikpartner Chima. Sie performen ihren Sommerhit "Wir können alles sein".



Der 42-fache Windsurf-Weltmeister Bjørn Dunkerbeck erklärt alles übers SUPen (Stand Up Paddling) und wie auch Anfänger den Einstieg ins Stehpaddeln gut meistern.



Reiserechtsexperte Kay P. Rodegra erklärt, wie Sie Mängel richtig reklamieren und welche Ansprüche Urlauber an den Reiseveranstalter stellen dürfen.



Außerdem:

Tod durch Ertrinken - warum Kinder früh schwimmen lernen sollten

Sauberer Urlaub - was Pauschalreisende für die Umwelt tun können

Küche des Südens - Surf-and-turf-Tortilla



Eine weitere Folge "Volle Kanne von Gran Canaria" wird am morgigen Freitag, 21. Juni 2019, um 9.05 Uhr ausgestrahlt.