Von Bonn an den Balaton

Erster Stop: ehemaliges Kanzleramt in Bonn. Dort treffen sie auf den Bundesminister a.D. Norbert Blüm. Damals sei eine Reise an den Balaton eine Expedition gewesen, sagt er. Beide Seiten - Ost und West - hätten Hemmungen gehabt, vor Ort miteinander in Kontakt zu treten. Man habe ja nie gewusst, mit wem man da redete.