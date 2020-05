Polen vor der Parlamentswahl

Am 13. Oktober wählen die Polen ein neues Parlament. Medien- und Justizreformen sorgten in der Vergangenheit im In- und Ausland für Proteste. Journalistin Emilia Smechowski beurteilt die Lage in Polen unmittelbar vor der Wahl.

Beitragslänge: 10 min Datum: 11.10.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.10.2020