Quelle: imago/blickwinkel

Beim Einpflanzen bieten sich Wasserspeicherkästen an. „Normale Blumenkästen dagegen brauchen eine Drainage aus Bims oder Blähton, um Staunässe zu vermeiden. Ansonsten ist die Luftzufuhr zu den Wurzeln erschwert, was das Pflanzenwachstum erheblich behindert“, so Mai. Im Freiland würden die Pflanzen alle wie normale Gartenblumen behandelt. Generell zu beachten sei laut Mai eine ausreichende Düngung um die „Abwehrkräfte“ der Vorfrühlingsblüher zu stärken.



Bei der Wahl des Kastens setzt der Experte auf Abwechslung: „Es gibt auch Balkonkästen in knalligen Farben wie Gelb, Pink oder Grün“. Der Biologe empfiehlt dazu noch einen integrierten Wasserstandsanzeiger, der das Bewässern erleichtern würde. Frischgrüne und buntlaubige Blattstauden und Gräser füllen Zwischenräume kreativ auf. Einige der Pflanzen blühen auch ohne Probleme noch im Sommer.