Jetzt mit Pflanzen-Anzucht starten

Quelle: Imago / Marius Schwarz

Sobald sich bei den Sämlingen im Gewächshaus „richtige Pflanzenblätter“ entwickeln, pflanzt man sie in einen größeren Topf um. Sobald sie also „aufgelaufen“ sind, d.h. so groß, dass man sie mit den Fingern fassen kann, werden sie pikiert. Für das Pikieren, sprich vereinzeln, werden die Pflänzchen vorsichtig mit einem Holzstäbchen aus der Erde gelöst und in die bereit stehenden Töpfe umgesetzt. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Wurzeln senkrecht in den neuen Topf gesetzt werden. So können sie einen größeren Wurzelballen bilden und werden kräftiger. Wenn sie deutlich gewachsen sind, dürfen sie auch mehr Sonne bekommen – ohne Gewächshausabdeckung. Wenn es draußen schon über 15 Grad warm ist, können sie stundenweise raus – erst noch in den Schatten, dann mehr und mehr in die Sonne. Jungpflanzen verbrennen sehr leicht. Wenn die Temperaturen steigen, können die Pflanzen auch über Nacht draußen bleiben, um abzuhärten. Erst Mitte Mai, wenn kein Nachtfrost mehr zu erwarten ist, werden sie in den Garten gepflanzt.